¿Dolor de cabeza? Conoce el aparato que promete acabar rápidamente con la cefalea

Si funciona tan bien como dicen, esto lo cambia todo.

El dolor de cabeza o cefalea es una de las sensaciones más inhabilitantes que puede sufrir una persona. Sin ir más lejos, la Organización Mundial de la Salud dice que 1 de cada 20 adultos sufre de esto todos o casi todos los días.

Ahora, dentro del espectro de este dolor, existe algo llamado la cefalea en racimos (cluster headache en inglés) que se describe como un dolor tan grande que solo es comparable a lo que siente una mujer dando a luz.

Dado eso, la cefalea en racimos es tema gubernamental en varios lados, como en Inglaterra, donde el Servicio Nacional de Salud dejará de entregar pastillas para mitigar el dolor y los reemplazará por un aparato.

Este gadget se llama GammaCore y su gracia es que es bastante portátil y rápido, según lo describen:

Funciona con pequeñas descargas eléctricas para estimular el nervio vago y los efectos secundarios se han descrito como casi nulos, siendo principalmente asociados a la incomodidad durante su aplicación o leve enrojecimiento del área.

También trata las migrañas y ojo, que no es barato y solo se puede adquirir si lo receta un doctor. Su precio no existe como tal ya que en países desarrollados lo cubren los seguros médicos, o al menos gran parte del costo, no estando disponible para su venta a público abiertamente en la actualidad. Existen imitaciones o aparatos de dudosa procedencia que van desde los 300 a los 7000 dólares, pero no nos arriesgaríamos a darnos toques de electricidad en el cuello sin que un especialistas nos mande a hacerlo.