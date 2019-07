AMD acusó el golpe y bajará el precio de sus tarjetas gráficas Radeon RX 5700

Hace unas semanas, el mundo de las tarjetas de video era gobernado por AMD. Con el anuncio de las Radeon RX 5700 y 5700 XT basadas en la arquitectura Navi, tal parecía que AMD tenía ganada la pelea.

Sin embargo, ésta semana NVIDIA lanzó su línea RTX SUPER, donde la RTX 2060 SUPER le compite codo a codo al anuncio de su competencia.

La noticia motivó una inédita baja de precio: la tarjeta Radeon RX 5700 bajará a US$349 y la versión XT, a $399. Los precios originales eran US$379 para la versión 5700 y US$449 para la XT.

AMD ha dicho públicamente que la 5700 RX, pensada para jugar en 1440p, es la competencia directa de la RTX 2070. El problema: la RTX 2060 SUPER le pisa los talones a su hermana 2070, y sólo a 399 dólares, lo que pone a AMD en un aprieto.

AMD embraces competition, which drives innovation to the benefit of gamers. In that spirit, we’re updating the pricing for Radeon RX 5700 Series graphics cards. pic.twitter.com/L1ZbCUSi9z

— Radeon RX (@Radeon) July 5, 2019