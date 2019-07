Aeropuerto usa viejos Xbox Kinect como sistema de vigilancia y se hace viral

¿Recuerdan el Xbox Kinect? La barra de detección de movimiento que surgió como respuesta de Microsoft a la Wii de Nintendo. Y que se suponía que iba a revolucionar la industria de los videojuegos.

La apuesta por este accesorio era tan grande que cuando lanzaron la Xbox One el Kinect venía como parte integral de la consola. Pero luego de un tiempo la compañía se dio cuenta de la realidad y terminó relegando el aparato al olvido. Pero ahora se volvió viral por una razón absurda e inimaginable.

Según reportan los colegas de GameRant, durante los últimos días la barra se ha convertido en la nueva atracción del Aeropuerto Internacional Libertad de Newark, en Estados Unidos.

Ya que a alguien se le ocurrió utilizar viejos Xbox Kinect como nuevo sistema de vigilancia y seguridad en los pasillos del lugar. Lo que no pudo evitar la avalancha de fotos y burlas:

They still have the Xbox logo, by the way pic.twitter.com/a7iBO9MXoq

— Jason Scott (@textfiles) July 15, 2019