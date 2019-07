Una aerolínea publicó un polémico tweet sobre mortalidad en accidentes aéreos y tuvo que disculparse

Representar a una corporación en redes sociales puede ser una tarea difícil. La razón de esto es que se debe ser muy cuidadoso con lo que se publica porque está en juego la reputación de la organización. Sin embargo, a veces las cosas terminan mal, como ocurrió recientemente con la cuenta de Twitter de una aerolínea.

La cuenta de la aerolínea en cuestión es la sucursal de India de KLM. Esta a menudo comparte contenidos para interactuar con sus poco más de 3.300 seguidores. Así, publica cosas como los lugares a donde llevan a sus clientes, la experiencia durante un vuelo, y datos curiosos.

Fue precisamente haciendo esto último lo que desató la polémica. La aerolínea citó un estudio compartido por Time sobre los asientos con más probabilidad de supervivencia en un eventual accidente. Esto fue lo que dijo:

Efectivamente, el artículo señaló que los asientos de la parte de atrás tenían un índice de fatalidad de 32%. Esto fue menor que en la mitad (39%) y en la parte de en frente (38%). Eso sí, el asiento de la mitad de una fila de la parte de atrás por lo general le iba mejor (28%).

Las críticas empezaron a llover sobre la cuenta de KLM India. Muchos terminaron criticando el hecho de hablar de algo tan delicado como un accidente aéreo. "La persona que publicó esto, necesita urgente un reentrenamiento", dijo alguien.

Poco después, la cuenta borró el tweet y publicó unas disculpas:

We would like to sincerely apologise for a recent update. The post was based on a publically available aviation fact, and isn't a @KLM opinion. It was never our intention to hurt anyone's sentiments. The post has since been deleted.

