Adidas lanzó una nueva versión de su tecnología Boost y una suela creada con inteligencia artificial

Creada en colaboración con corredores urbanos.

Desde el 2015 que conocemos la tecnológica y cómoda media suela de sneakers Boost, que Adidas ha popularizado en diferentes modelos, tanto de running como de estilo de vida.

Desde ese entonces la compañía alemana no se había entrometido mucho en su composición, ya que como dice el dicho: "si algo no está roto, no lo arregles".

Ahora sí quisieron experimentar con esta media suela armada a base de pellets inflados con calor, haciéndola más densa. Más "apretada" por describirlo de alguna forma.

Es así como nace el Boost HD, una versión que se lanzó con la nueva silueta Pulseboost HD, que fue creada en colaboración con corredores urbanos de diferentes orbes alrededor del mundo.

Sucede que al ser más compacta y más pegada al suelo, se siente mejor al correr en entornos urbanos, que suelen ser más dispares y con más giros.

Sobre eso último, a las nuevas zapatillas les añadieron una suela de caucho marca Continental (sí, la de los neumáticos), pero ahora con apellido Adaptive Traxion que fue creada, según la marca, por inteligencia artificial.

Nicolás Canessa, Brand Manager Cooms Training/Running, nos comenta:

Correr en la ciudad es muy diferente a correr en cualquier otra parte. El tráfico, las luces y las multitudes la convierten en una experiencia como ninguna otra, con grandes retos que traen grandes recompensas. Quisimos crear algo que naciera de las necesidades de los corredores urbanos… De su infraestructura, su inspiración y su energía.

Eventualmente las pondremos a prueba y compararemos con otros modelos que ya hemos "castigado" en las calles.