YouTube respalda comentarios homofóbicos e internet explota

YouTube se ha convertido en una plataforma donde la desinformación y los contenidos de odio se han vuelto cada vez más comunes y más difíciles de regular. Eso para nadie es un secreto. Pero las cosas parece que llegaron a un nuevo nivel.

Como bien reporta The Verge, desde hace meses, años prácticamente se ha llevado un fuerte pleito entre el YouTuber conservador Steven Crowder y el editor de Vox, Carlos Maza.

Crowder usa su programa en la plataforma para criticar constantemente a Maza. En donde prácticamente todos los ataques se centran en comentarios homofóbicos. Donde le reprocha ser gay y latinoamericano.

Since I started working at Vox, Steven Crowder has been making video after video "debunking" Strikethrough. Every single video has included repeated, overt attacks on my sexual orientation and ethnicity. Here's a sample: pic.twitter.com/UReCcQ2Elj

La serie de Strikethrough producida por Vox y distribuida igual en la plataforma es el pretexto. Sin embargo los ataques han llegado al grado de vender mercancía donde señala a Maza como un Che Guevara "maricón".

Hasta aquí todo iba reprobable pero hasta cotidiano. El punto de la explosión vino cuando YouTube lanzó su respuesta oficial sobre el caso. Validando indirectamente los ataques de Crowder:

(3/4) As an open platform, it’s crucial for us to allow everyone–from creators to journalists to late-night TV hosts–to express their opinions w/in the scope of our policies. Opinions can be deeply offensive, but if they don’t violate our policies, they’ll remain on our site.

La construcción de la declaración señala entonces que los comentarios de racismo, odio y homofobia en realidad no violan las políticas de YouTube y pueden seguir ahí.

Esto hizo que se abriera un nuevo episodio del pleito. Donde Maza utilizó su cuenta de Twitter para exponer sus puntos de un caso donde lleva dos años siendo acosado.

I don’t know what else LGBT people are supposed to do. I compiled the clips for them. I sent them everything. Publicly begged them to pay attention.

It’s never enough. Because @YouTube does not give a fuck about protecting marginalized people, and it never has.

— Carlos Maza (@gaywonk) June 4, 2019