Todavía no se recupera: Youtube ha estado registrando fuertes intermitencias en las últimas horas

La gran caída que tuvo Google el fin de semana todavía sigue teniendo efecto en algunos de sus servicios como Youtube, que no ha estado estable.

El fin de semana pasado ocurrió un evento que nadie se esperaba. Los servicios de la gigantesca compañía tecnológica Google reportaron una masiva caída a nivel mundial. Esto incluía, por supuesto, al motor de búsqueda; además de Youtube, Drive, Cloud, etc.

Como supimos, desde el domingo Google dejó mucho que desear. Miles de reportes señalaban el lamentable servicio que estaba prestando y algunos se arrojaron al pánico. La situación duró así durante unas cuantas horas hasta que se estabilizó. Parecía que la situación había vuelto a la normalidad y todos podían volver a sus vidas normales en internet.

No obstante, eso no fue así del todo. En las últimas 24 horas los usuarios de Youtube han estado reportando fuertes fallas en la plataforma. El servicio ha registrado fuertes intermitencias que se han intensificado desde las 4:00 p.m. de este martes. Entre los comentarios se ha dicho que no se puede entrar al home, ni ver videos o subirlos.

Si tenías pensado entrar a ver videos de gatitos en estos momentos, tal vez no sea una buena idea. No se sabe cuánto tiempo vaya a durar el servicio en este estado o si este comportamiento se deriva del mal desempeño del fin de semana. Lo cierto es que Youtube no está bien ahora mismo.

Google está registrando una caída mundial en la mayoría de sus servicios Usuarios se han estado quejando de que Google y sus diversos servicios no han estado funcionando muy bien durante la tarde.

Latinoamérica, la principal afectada

Según Downdetector, las denuncias de la caída de Youtube se han concentrado principalmente en Latinoamérica. Con solo ver el mapa de calor podemos darnos cuenta que si bien países como EE.UU., Francia o Alemania han enviado reportes, el principal foco se encuentra en Perú, Chile, Argentina y Uruguay.

El resto de actividades de Google tampoco han tenido un gran desempeño en las últimas horas. Por ejemplo, el motor de búsqueda y Drive han dado problemas en Chile, EE.UU. e Inglaterra.

Es muy probable que tú también hayas percibido esta intermitencia. ¿Cómo te fue usando Youtube en la última hora?