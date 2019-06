Xiaomi entrega mayores detalles sobre como funciona su cámara debajo de la pantalla

La constante lucha que existe a día de hoy en el mundo móvil está tomando caminos cada vez más innovadores, y es por esto que Xiaomi ahora entregó mayores detalles de lo que será su nueva implementación en móviles, la integración de la cámara frontal debajo de la pantalla.

Esta idea de ocultar el sensor debajo de la pantalla ofrecerá la posibilidad de no tener que integrar obligatoriamente una muesca o notch en la parte frontal de los dispositivos, generando que esta quede completamente invisible incluso teniendo la pantalla por encima de ella.

A raíz de esto, el vicepresidente senior de la compañía Wang Xiang, ha dado a conocer mayor cantidad de información con respecto a esta nueva tecnología en la cual trabajan la compañía.

Según explicaron desde la propia compañía, la cámara está incrustada en la parte superior del dispositivo,como ya es de costumbre. Pero, en lugar de colocar una muesca o notch a su alrededor, teniendo que hacer un corte en la pantalla, la cámara está cubierta de una forma completamente diferente.

Desde ahora la cubierta por encima del lente será un vidrio especial de baja reflectancia, el cual tiene como mejora integrada una gran tasa de transmitancia. ¿Qué significa esto?, que esta área de la pantalla se volverá transparente para tomar fotografías, provocando que no sea necesario cortar esa parte del panel.

Xiaomi destaca además que, esta nueva implementación permite integrar sensores de mayor tamaño haciendo que la calidad de estos sea mejor de lo que permiten actualmente las que se están integrando en las actuales muescas y notch existentes.

Xiaomi's Under-Display Camera Technology could be the ultimate solution for a Full Screen Display coexisting with a front camera! #InnovationForEveryone

— Wang Xiang (@XiangW_) June 3, 2019