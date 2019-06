Xbox presentó Project Scarlett, su consola de próxima generación #E32019

La guinda de la torta de la presentación de Xbox en el E3 no fue ni el digital, ni xCloud ni los 60 juegos lanzados. La verdadera sorpresa se llama Project Scarlett, y dándole en el clavo a los rumores, se trata de una consola de nueva generación.

La consola, de la que todavía no se dejó ver un diseño, será cuatro veces más poderosa que la Xbox One X, actualmente la consola más poderosa en el mercado.

En cuanto a sus características, el video de Xbox reveló que tendrá tecnología Navi de AMD -probablemente de 7 nanómetros- desarrollada exclusivamente para Project Scarlett.

Dichas características le permitirían alcanzar hasta 120 cuadros por segundo en sus títulos.

Además, será capaz de ejecutar trazado de rayos, y de usar SSD tanto como almacenamiento como RAM virtual.

La consola será lanzada oficialmente a fines del 2020, e incluirá en su lanzamiento la próxima entrega de la saga de Master Chief, Halo Infinite.

En palabras de Phil Spencer, "para nosotros la consola es vital para nuestra experiencia", lo que enfatiza el esfuerzo en hardware muy de la mano con los crecientes avances en streaming.

