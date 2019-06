Xbox celebrará la semana de E3 2019 con grandes descuentos en consolas, juegos y accesorios

Además, presentan un nuevo Xbox One S edición especial de Fortnite.

Microsoft ha anunciado que celebrarán de forma especial la semana de E3 2019, y es que han anunciado una nueva promoción que del 7 al 17 de junio ofrecerá grandes descuentos en consolas, juegos y accesorios de Xbox.

La semana más importante del año está a punto de empezar, ¡E3 está a la vuelta de la esquina! Estamos ansiosos por compartir el futuro de Xbox con nuestros fans. También estamos muy entusiasmados porque E3 marca el inicio de nuestras mejores ofertas de Xbox del año: esta es tu oportunidad para actualizar tu consola, accesorios y juegos con grandes descuentos.

De esta manera, a partir del próximo viernes 7 de junio encontrarán rebajas en Xbox One X, en paquetes de Xbox One S y el nuevo Xbox One S All-Digital Edition, en controles, y en juegos seleccionados como los recién lanzados Mortal Kombat 11, Sekiro: Shadows Die Twice y Tom Clancy’s The Division 2, además de Sea of Thieves, FIFA 18, Assassin's Creed Origins, Forza Motorsport 7 y muchos más.

Xbox One S de Fortnite

Además de la promoción, Microsoft presentó un nuevo paquete de Xbox One S, se trata del Xbox One S Fortnite Battle Royale Edición Especial que tal como pueden ver en las imágenes, viene con un Xbox One S morado edición especial de 1TB, el conjunto de cosméticos Dark Vertex que incluye traje legendario, planeador épico y zapapico raro (disponible solo en los modos Battle Royale y Creative) y 2000 monedas-V, más un mes de suscripción a Xbox Live Gold y un periodo de prueba de Xbox Game Pass.

Y si prefieren juegos de PlayStation, recuerden que el 7 de junio también comenzará la promoción Days of Play.

E3 2019 se llevará a cabo del 11 al 13 de junio, aunque antes de eso se realizarán las conferencias.