Británicos quieren cambiar estatua de Winston Churchill por un Evangelion

Gran Bretaña lleva tres años en una espiral bastante divertida en lo social y político. Para ponerle una guinda a la torta del Brexit y el deterioro social, un grupo de británicos quiere reemplazar la estatua de Winston Churchill de Parliament Square con un Evangelion, mecha de la recientemente agregada a Netflix Neon Genesis Evangelion.

Por si se quedaban dormidos en la clase de Historia: Winston Churchill fue el Primer Ministro del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. Si bien se le recuerda por haber contenido el avance fascista de Hitler, muchos ciudadanos también reconocen su mentalidad imperialista. Esto tuvo consecuencias como la hambruna de Bengala, donde falleció un millón y medio de personas.

La inusual petición apareció hace un par de días en el sitio Change.org, creada por el periodista Hussein Kesvani. En la página, está escrito:

El propio periodista prometió agregarle una flor de amapola al Eva en caso que se levante, a modo de recordar de alguna forma el pasado. Como dato anexo, en Inglaterra la gente usa amapolas en una fecha especial para recordar a los soldados muertos en ambas Guerras Mundiales.

Please sign and share this important petition, to replace the statue of Churchill with an Evangelion (wearing a giant poppy)https://t.co/oe1VpFryxY

— hussein kesvani (@HKesvani) June 24, 2019