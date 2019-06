Malas noticias: Una nueva manera de robar y espiar conversaciones de WhatsApp sin que nadie se dé cuenta

Las conversaciones de WhatsApp ajenas son actualmente un apetecido manjar para muchas personas. Por eso, siempre aparecen trucos para robarlas.

Seguramente si lo piensas con el suficiente detenimiento; te darás cuenta que alguien en el mundo moriría por leer tus conversaciones de WhatsApp; ya sea tu pareja, amigos, enemigos, familia, etc. Y es muy posible que tú mismo incluso seas capaz de pagar por saber los secretos que oculta la aplicación de alguien más. No olvidemos el dicho: la curiosidad mató al gato.

Considerando todo esto, no es una sorpresa que la gente se haga de tantas mañas para lograr escurrirse dentro de las conversaciones de los demás. Y ahora hay una nueva moda que ha quedado al descubierto… y es mucho más fácil de lo que podrías llegar a imaginarte. Ni siquiera es un secreto.





Así están robando conversaciones de WhatsApp

El Internet es un lugar turbio en el que puedes encontrar gente que te diga cómo hacer cualquier tipo de cosa; incluso cómo esconder un cadáver o peor aún: cómo robar las conversaciones de WhatsApp de alguien sin que la persona se dé cuenta. Y así va la última tendencia para esto:

Es fácil, sólo debes enviarte por Bluetooth o mensaje el historial de conversaciones. Tan tan. Obviamente para esto el "espía" necesita tener acceso a la app de la persona en cuestión por al menos unos 10 mnts; que podría ser la parte más complicada del plan macabro.

Como sabes (o no); por default WhatsApp respalda todos tus chats diariamente. Es decir, en el respaldo de estos están todas tus conversaciones anteriores al robo, y se puede enviar el archivo por mensaje, por Bluetooth, por correo e incluso a través de la nube. Así, con esa comodidad para leer tus secretos íntimos más tarde y con toda la calma del mundo.

Es tan evidente que no sabemos cómo no se les (nos) había ocurrido antes. Inocencia, supongo. Por lo pronto, lo mejor que puedes hacer es no dejar tu celular desbloqueado cerca de nadie en el mundo: cuidado hasta de tu sombra.