¿Quieres saber cuántas veces han reenviado un mensaje en WhatsApp? Muy pronto podrás

Desde que WhatsApp decidió avisar cuando un mensaje es reenviado, las cosas no son las mismas. Y pronto podrás saber aún más cosas.

¿Ya eres viral y no te has dado cuenta? ¿El mensaje que vas a reenviar es realmente una cadena de noticias falsas que ya fue enviada por medio mundo? WhatsApp quiere que tengas esta información en tus manos; por eso está trabajando en una nueva función que verás muy pronto.

WhatsApp ahora dirá cuántas veces se reenvió un mensaje

Si eres de esos que no gustan de escribir demasiado y preferías reenviar un mensaje a diversas personas (esperamos que no a diversas parejas); seguramente no eres muy fan de que el mensajero ahora avise cuando un mensaje fue reenviado.

Aunque no todo es malo. La idea de esto, específicamente; es poder combatir las fake news que cada día son más virales en esta y otras plataformas. Para esto mismo una nueva función está en camino.

Según WABetaInfo; la fuente confiable que siempre nos adelanta las nuevas funciones y actualizaciones que llegarán a Whats; dentro de la app beta se encontró que podrás dejar pulsado el mensaje en cuestión para acceder a información como cuántas veces dicho mensaje fue reenviado.

Aunque lo que sabemos hasta ahora, es que si quieres tener esta información; será obligatorio que tengas activadas las "palomitas azules". Si no tienes la confirmación de lectura; no podrás ver nada de esto. Es posible que cuando la función salga a la luz pública, esto haya cambiado. O no.

Por el momento no hay una fecha de lanzamiento para esta actualización; pero es probable que no falte demasiado tiempo. Estaremos al pendiente.