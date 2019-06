Hombre disfrazado de león “escapa” de un zoológico en Japón y se hace viral

Los japoneses tienen una manera muy peculiar de hacer las cosas. Tanto que para occidente lucen raras e inevitablemente terminan convirtiéndose en algo viral.

Eso justamente acaba de suceder en el zoológico de Tobe en Japón. Donde el pasado sábado 22 de junio de 2019 los empleados del lugar decidieron montar un simulacro extremo que terminó con resultados de risa.

La idea era ensayar los protocolos de acción en caso de algún desastre natural, como un terremoto que hiciera que las instalaciones no fueran seguras para los visitantes.

Uno de los escenarios ensayados fue la situación de un posible escape del león de su hábitat. Bajo el planteamiento de que el animal pudiera correr por los pasillos al acecho de los humanos.

Hasta aquí todo suena a pura sensatez. La cuestión es que los empleados del zoológico decidieron hacer el simulacro con uno de sus compañeros disfrazado con una botarga de león.

Tobe Zoo in Aichi conducted a lion escape drill today.

Note the expression on the actual lions faces.

pic.twitter.com/azuJYQhLCw

— Spoon & Tamago (@Johnny_suputama) June 22, 2019