Gigantesco sitio para convertir videos de YouTube en MP3 cierra por demanda

El ilegal y ancestral arte de convertir videos de YouTube en MP3 está de luto.Convert2MP3 ha muerto.

Así lo informa The Verge, donde dan cuenta que si uno trata de hacer una conversión en el sitio, sale un mensaje de que ha sido dado de baja, junto con una cantidad grande de recordatorios contra la piratería.

Sin ir más lejos, la asociación de derechos de autor que persiguió al sitio, la IFPI, lanzó el siguiente tuit:

Convert2MP3, one of the world’s most-used stream ripping sites, has shut down globally following action coordinated by IFPI and BVMI. Read the full statement https://t.co/bBLhhdRwyl

— IFPI (@IFPI_org) June 21, 2019