Estos son todos los videojuegos que se estrenan en junio

Incluyendo Bloodstained, CTR Nitro-Fueled, Super Mario Maker 2 y más.

Llegamos a la mitad del año y a un mes muy importante para la industria de los videojuegos ya que se lleva a cabo E3 que es donde la mayoría de las compañías revelan sus novedades.

Aún así seguimos en temporada baja de lanzamientos, ya que aunque mejoró en comparación al mes anterior con la llegada de juegos como Bloodstained, Crash Team Racing Nitro-Fueled y Super Mario Maker 2, la lista aún se queda corta en comparación a lo que vemos en la parte final del año.

Sin más, a continuación pueden ver la lista de videojuegos que se estrenarán en este mes de junio con su respectiva fecha de salida y plataformas en que estarán disponibles:

The Elder Scrolls Online: Elsweyr (PS4, Xbox One, PC) – Junio 4

Kotodama: The 7 Mysteries of Fujisawa (Switch, PS4, PC) – Junio 4

Persona Q2: New Cinema Labyrinth (3DS) – Junio 4

Trover Saves The Universe (PC) – Junio 4

Warhammer: Chaosbane (PS4, Xbox One, PC) – Junio 4

Octopath Traveler (PC) – Junio 7

Blaster Master Zero (PC) – Junio 14

Bloodstained: Ritual of the Night (PS4, Xbox One, PC) – Junio 18 (Switch – Junio 25)

Crash Team Racing Nitro-Fueled (PS4, Xbox One, Switch) – Junio 21

Judgment (PlayStation 4) – Junio 21

Heavy Rain (PC) – Junio 24

Samurai Shodown (PS4, Xbox One, Switch, PC) – Junio 25

The Sinking City (PS4, Xbox One, PC) – Junio 27

Super Mario Maker 2 (Switch) – Junio 28

F1 2019 (PS4, Xbox One, PC) – Junio 28

Games with Gold y PlayStation Plus

También recuerden que ya se dieron a conocer los juegos de Games with Gold para junio que incluyen Portal y Rivals of Aether, además de los títulos de PlayStation Plus que son Borderlands The Handsome Collection y Sonic Mania.

Y bien ¿cuáles de los videojuegos que se lanzan este mes les gustaría agregar a su colección?