Viajala trabaja ya en México y trae mucho beneficios para todos sus usuarios

Después de un año que los miembros de Viajala vinieran a las oficinas de México, ahora regresan con muchas buenas noticias.

Viajala es una página web que ya tiene un tiempo trabajando directamente en México. De hecho, ya habíamos hablado con ellos previamente. Y desde la última vez que nos visitaron en las oficinas de FayerWayer en México, las cosas han cambiado mucho.

¿Cuáles son los cambios que han hecho durante este año?

Además de PR, ya se maneja también marketing de contenido a nivel local en México. Se anunció el año pasado que se invertirán 3 millones de pesos en México. La página existía en este país desde el 2014 y se gestionaba desde Colombia. Cuando entramos con un equipo local, el primer trabajo fue consolidar la oferta en el territorio mexicano. Trabajando con todas las aerolíneas del país y ya se tienen convenios directos con las más grandes.

Tenemos un 40% más de oferta local que cualquier otra web. Además contamos con el producto más completo que cualquier otro buscador en México. Sumado a la oferta más exhaustiva y más transparente. Sin cargo ni comisión y es un servicio completamente gratis.

Este mes agregamos la opción de ver cuales son los precios de equipajes incluidos en cada vuelo. Ya que ofrecemos la opción para buscar que solamente vuelos con equipaje documentado. Tú puedes hacer esas selecciones que incluyen equipaje de mano y equipaje de bodega.

¿Cuáles son los beneficios para los viajeros frecuentes?

No conviene ser fiel a ninguna aerolínea. Los programas de lealtad son malísimos porque no acumulas nada y no te dan beneficios. Acumulando 20 mil millas tú puedes comprar a penas un pasaje domestico. Los beneficios que te dan pocos.

Siempre conviene comparar, ya que a veces te va a salir más económico viajar con Aeroméxico, a veces con Volaris y dependiendo del equipaje que llevas. No solamente por precio conviene comparar, sino por tiempo, terminales y horarios.

Por eso cuando abres Viajala por primera vez en Google Chrome, te da la opción de activar el Push. Con este pueden llegar notificaciones constantes basadas en tus vuelos, viajes y búsquedas. Entre más busques, te mandarán más ofertas que te puedan interesar.

¿Nos pueden platicar un poco sobre la Inteligencia Artificial y el Machine Learning aplicado a Viajala?

Hay muchas funciones que se hacen con esas cosas. Básicamente, desde este año ya tenemos más usuarios desde "mobile" que desde computadoras personales. En "mobile" la gente es muy pasiva a comparación de lo activos que son en equipos de escritorio.

Por lo mismo se tiene que hacer el trabajo que la gente hacía en escritorio. Si vemos que hay algún destino alternativo que se parece al que estás buscando, te llega la oferta directamente a tu celular. Si vemos que el ahorro justifica cambiar el destino, se te hace la oferta también.

Además analizan que destinos la gente busca, qué tanto ahorro justificaría cambiar la fecha de viaje. Antes del Machine Learning tú pensabas que querías viajar en ciertas fechas, ahora con esto te puedes enterar de mejores fechas, precios y destinos que no conocías de acuerdo a lo que tú ya has buscado antes.

Agradecemos a Thomas Allier y a todo el equipo de Viajala por tomarse el tiempo de visitarnos.