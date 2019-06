México: Usuarios de redes sociales respaldan a Uber en medio de las protestas de taxistas contra la app

EL día de hoy, la Ciudad de México se encuentra en caos total. La razón es simple: los taxistas han decidido bloquear calles y las principales entradas y salidas a la ciudad para protestar contra Uber y otras apps de transporte. La zona más afectada es el centro.

Las protestas se enfocan en pedir que Uber salga de México; ya que, según afirman, fomenta la competencia desleal y además es "ilegal". Ante esto, los usuarios de las apps de transporte están tomando partido en redes sociales.

La petición de los sindicatos de taxistas va dirigida al gobierno; aunque quienes en muchos casos tienen la última palabra sobre qué medio de transporte usan son los usuarios. Y esto no está ayudando a los ruleteros ante los ojos de los viajeros.

Así se leen las cosas en Twitter México a través del hashtag #Uber, que ha llegado a ser trending topic.

Uber #Taxistas No pongan pretextos, ustedes se han dado sólos en toda la torre, mal servicio, manejan como locos, por la derecha para pasar el semáforo, tocan y apuran al de adelante, entre otras goriladas.

Uber no es el causante, son los #Taxistas que buscan culpables de su pésimo servicio.

Se manifiesta para quitar los Uber, pero cuándo los paras y le pides que te lleven algún lugar te dicen no voy para allá. Entonces que dejen trabajar a quien si te da el servicio.

Atendieron sus necesidades y la gente prefiere usarlas. Si los taxis cobrarán lo que es y brindarán seguridad y atención, la gente no hubiera dejado de usarlos como paso en China con Uber, la gente prefirió su taxi que Uber por la calidad del servicio. No todos son malos, pero…

No amigos, nunca defenderemos su servicio ojete. Antes era porque no teníamos de otra. Ahora sí tenemos.

-Manejan horrible -tienen sucio su coche. -Escuchan música horrible. -No tienen cambio. -Te bajan si no ‘van para allá’

Es más barato viajar en taxi y aún así Uber les está comiendo el mandado ¿Por qué? Pues porque #taxistas su servicio está de la chingada, después de las 10 no quieren cobrar con taxímetro, traen tarifa nocturna de día, carros sucios, no respetan el reglamento, nunca traen cambio.

Qué asco esto de los #Taxistas.

Culero, si te pido que me lleves al Estado de México me contestas "no voy para allá".

Por eso y tu pseudo manifestación prefiero Uber y aplicaciones similares.🤷🏽‍♂️

— Imanol Pérez. (@ima_twd1) June 3, 2019