Twitter revela los momentos más destacados de E3 2019 que incluyen a Keanu Reeves, Nintendo y más

Los anuncios y momentos que más reacciones provocaron en el popular servicio de microblogging.

La semana pasada se llevó a cabo la E3 2019 en el Centro de Convenciones de Los Ángeles donde se reunieron algunas de las compañías más importantes de la industria de los videojuegos para presentar sus novedades, y hoy tenemos que Twitter ha dado a conocer los mejores momentos del evento (vía THR).

La plataforma de microblogging reveló los momentos y anuncios que más impacto causaron en sus usuarios en base a los tuits que publicaron con su reacciones, destacando que las cinco regiones que más hablaron sobre E3 2019 fueron Estados Unidos, Japón, Reino Unido, España y Francia.

Los tres mejores momentos de E3 2019 en Twitter

1) La conferencia de prensa de Nintendo del martes por la mañana donde la compañía japonesa mostró jugabilidad de Luigi's Mansion 3, el remake de The Legend of Zelda: Link's Awakening, la llegada de Banjo-Kazooie a Super Smash Bros. Ultimate y un breve teaser de la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

2) La aparición de Keanu Reeves en la conferencia de prensa de Xbox, donde reveló que aparecerá en Cyberpunk 2077 y causó una oleada de memes.

3) En tercer puesto están la presentación de jugabilidad de Final Fantasy VII Remake y el anuncio de Marvel's Avengers en la conferencia de Square Enix.

Otros datos de popularidad

En cuanto a las compañías más populares, la que más tuits tuvo fue Nintendo seguida de Xbox y de Sony, esta última llama la atención ya que este año no estuvieron presentes en la convención.

También se señala que cada compañía importante que tuvo una conferencia de prensa logró obtener la primera posición en la lista de tendencias en Twitter durante el momento de su presentación, incluyendo a EA, Xbox, Ubisoft, Square Enix y Nintendo.

En cuanto a nuevos juegos, el más popular fue Final Fantasy VII Remake, seguido de Cyberpunk 2077, Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, Animal Crossing: New Horizons y Marvel's Avengers.

Por último, los juegos en general que más dieron de qué hablar en el evento fueron Pokémon, Fortnite, Splatoon, Super Smash Bros. Ultimate y Apex Legends.

Y bien, ¿a ustedes qué fue lo que más les gustó de E3 2019?