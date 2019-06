Twitter eliminará la función de poner tu ubicación en tus tweets

Previamente Twitter tenía la función de mostrar etiquetes de tu ubicación exacta a otras personas. Esto se podía hacer por medio de un tweet, simplemente agregando la ubicación, pero parece ser una función poco popular.

De acuerdo con una publicación que hizo Twitter Support, la mayoría de los usuarios no etiquetaban su ubicación. Esto los llevó a decidir eliminar la opción por completo en lugar de seguir apoyándola.

Sin embargo, no todo termina ahí, ya que si eres de aquellas personas que si disfrutaban de hacer este tipo de etiquetas, hay buenas noticias. Mientras que los tweets normales ya no contarán con esta opción, las fotografías si la tendrán.

Eso quiere decir que con la Cámara Mejorada de Twitter, seguirá siendo posible etiquetar lugares. Principalmente porque las personas aman compartir el lugar en donde comen o están vacacionando para que otros puedan ir también.

La publicación de Twitter Support lo dice de la siguiente manera.

Most people don't tag their precise location in Tweets, so we're removing this ability to simplify your Tweeting experience. You'll still be able to tag your precise location in Tweets through our updated camera. It's helpful when sharing on-the-ground moments.

— Twitter Support (@TwitterSupport) June 18, 2019