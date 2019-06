Twitter cambiará su app para mostrar listas al inicio

Twitter es una plataforma que se mantiene en constante cambio, igual que Facebook. Pero resulta innegable que durante años una función que habían mantenido más o menos ignorada era la de las listas.

Esta alternativa permite a los usuarios hacer labor de curaduría, para confeccionar listas de usuarios bajo temáticas o categorías concretas.

Con la cantidad de bots, información distorsionada y cuentas falsas en Twitter esta función se ha vuelto cada vez más necesaria y parece que la gente responsable de Twitter lo sabe:

Customizable timelines that are easy to access? We’re thinking about ways to do this! One idea we had is for you to be able to swipe to your lists from home. If you're in the test tell us what you think! pic.twitter.com/g5WMaNZ57N

— Twitter (@Twitter) June 25, 2019