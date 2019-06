El extraño y nuevo peinado de Trump enloqueció las redes sociales

Sabemos que Donald Trump como político ha sido polémico y su accionar lo ha convertido muchas veces en protagonista de lo que se habla en redes sociales. En más de una ocasión sus declaraciones se han convertido en memes y ha recibido muchísima atención, demasiada aún para ser presidente de uno de los países más poderosos del mundo. Recientemente volvió a ser tema de conversación, esta vez por un cambio de su característica imagen: su peinado.

Todo comenzó cuando en redes sociales circuló un video del presidente en medio de un día de descanso. El político y magnate cruzó de improvisto por la iglesia McLean Bible en Vienna, Virginia. Allí se estaba rezando por las víctimas de las 12 personas que murieron en el tiroteo de Virginia Bach.

De un momento a otro, Trump pasó por el escenario donde estaba hablando el pastor. Tenía puesta una gorra de béisbol, y de un momento a otro se la quitó para mostrar respeto. Fue ahí cuando la gente se dio cuenta de algo extraño (o más bien, demasiado normal) en su cabeza. Su característico peinado alborotado había desaparecido. En cambio, su cabello estaba largo y peinado hacia atrás, algo muy inusual en este personaje.

Tal vez sea que estábamos acostumbrados a que su pelo pareciera que tuviera vida propia. Lo cierto es que desde que las imágenes de esta curiosa visita terminaron circulando en las redes sociales. Allí la gente ha estado sobrerreaccionando a la imagen del presidente.

Así, han tratado de compararlo de forma graciosa con algunos personajes que se han hecho un peinado similar. Por ejemplo, dicen que se parece a Biff Tannen de Back to the Future. Estos han sido tan solo algunos de los comentarios:

. @realDonaldTrump has revealed a slick new hairstyle… how do you rate it? 👱‍♂️ 💇🏼💁‍♂️ . . . #hair #Trump #TrumpUKvisit #statevisit #potus pic.twitter.com/9VRlvWI8WS

Trump's hat hair look is so weird specifically because it looks way, way more normal than his regular look pic.twitter.com/HHnsSeHlxp

— LVL 45 CHAOS POTUS (@thetomzone) June 3, 2019