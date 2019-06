Tom Holland se enfrenta a fanáticos que estaban lastimando a una chica

Después de que un grupo de fanáticos estuvieran lastimando a una chica con tal de acercarse a él, Tom Hollando los enfrentó y ayudó a la chica en apuros.

Tom Holland es uno de los actores más populares actualmente. Gracias a su forma de ser y su personalidad que hace que todos lo amen. Y fuera de su gran interpretación como el arácnido favorito de todos, ahora de de qué hablar por otros motivos.

Con un gran poder…

Si bien, el personaje al que interpreta es uno de los superhéroes con un mayor sentido de la justicia. Parece que Tom Holland comparte ciertas de esas actitudes también. Ya que hace poco hizo algo que seguramente Peter Parker también hubiera hecho.

Durante una gira para promocionar Spider-Man: Far From Home, Tom Holland tuvo un momento heroico que lo volvió viral. Ya que mientras se acercaba a sus fans para darles su autógrafo. Vio que en la barricada, una chica estaba siendo aplastada por varios hombres. Estos estaban desesperados intentando obtener su autógrafo y no les importó el bienestar de ella.

El heroico momento en que Tom Holland ayuda a una chica que estaba siendo aplastada por una ola de fanáticos locos. pic.twitter.com/qIAj00ArK3 — 『EL DETECTIVE』 (@ElDetectiveMike) June 28, 2019

Tom, al ver esto, se enojó con los fanáticos por la manera tan irresponsable en la que estaban actuando. Así que les advirtió que les tiraría sus posters si es que no dejaban de aplastarla. Al ver que no dejarían de hacerlo. El actor tomó los posters de los fanáticos y los arrojó, solo para ayudar a la chica a calmarse después.

La chica en cuestión publicó el video en donde se le puede escuchar tratando de calmar a todos mientras respira de maneja agitada y a punto de tener un ataque de pánico. También se puede ver a Tom discutiendo con los fanáticos detrás de ella.

Sinceramente esto demuestra la gran calidad de ser humano que es Tom Holland. Puesto que muchas otras personalidades no hubieran intervenido en lo más mínimo por miedo a mancharse las manos.

Aunque tal vez por la incontrolable ola de comentarios y mensajes, la chica que fue rescatada por Tom eliminó su cuenta de Twitter.