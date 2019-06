Todo lo que tienes que saber sobre Google Stadia: precios, disponibilidad y títulos

Google abrió los fuegos de este E3 2019 anunciando una serie de detalles sobre Google Stadia, su plataforma de gaming a través de streaming, en una transmisión bastante precisa y concisa. Si bien hubo varias sorpresas -como Baldur's Gate 3- la mayoría de detalles sobre disponibilidad y desarrolladores trabajando en Stadia ya se sabía de antemano.

Sin embargo, nos faltaba información precisa sobre los territorios donde estará disponible, su precio y títulos que tendrá en su lanzamiento.

Si has vivido debajo de una piedra durante los últimos años -o no leíste nuestra reseña sobre la plataforma en Game Developers Conference- te contamos: Google Stadia es una plataforma que te permite jugar títulos de altísima calidad en casi cualquier dispositivo de tu hogar, léase desde tu televisor hasta tu teléfono.

Stadia te permite transicionar de pantalla a pantalla de manera aparentemente fluída y con mínima interrupción, pudiendo jugar en tu televisor con un Chromecast Ultra y luego pasar a tu Pixel 3a -o a una laptop usando Chrome- en pocos segundos.

La intención de Google es redefinir la forma en que jugamos: ellos hacen el procesamiento de tus juegos en su gran infraestructura en la nube, y tú ves un streaming casi instantáneo, el que puedes controlar usando un control, mouse y teclado, o el Stadia Controller, el que incluye botones para compartir tu juego y para llamar a Google Assistant en caso de ser necesario.

One place for all the ways we play.

Take a look at the first lineup of games coming to Stadia. pic.twitter.com/39eC6GSeco

— Stadia (@GoogleStadia) June 6, 2019