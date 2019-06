Tío Wom "Los políticos chilenos carecen de visión y además son bastante conservadores"

En la muestra de Nanofix, emprendimiento del Tío Wom en conjunto con científicos de la U de Chile, realizamos una entrevista a este particular personaje.

Chris Bannister, más conocido comúnmente como el Tio Wom, ha presentado en conjunto con científicos pertenecientes a la Universidad de Chile la bebida Nanofix, un producto desarrollado en base a la Cúrcuma la cual promete variados efectos beneficiosos para la salud.

En el evento de presentación, en el cual participaron todos los representantes de Match Tune, compañía encargada de desarrollar este particular producto, contó además con la presencia además del "Tio Wom", con el cual conversamos de algunos temas contingentes y de como ha sido su experiencia viviendo en Chile desde el año 2015.

Recordemos que este querido personaje llegó a Chile durante el año 2015 y fue ele CEO de la compañía Wom durante tres años, hasta que el año 2018 decidió retirarse del cargo para emprender nuevos rumbos y proyectos, pero sin dejar el país.

Tío Wom y su amor por Chile

¿Mantiene su opinión de que Chile debe compararse con Suecia?

"Si, antes compare a Chile con aquel país porque existen ciertos puntos entre ambos que son similares, ya que son países pesqueros y además tienen desarrollo minero, pero con la diferencia que en Suecia existen muchas industrias. Tenemos por ejemplo a Volvo, IKEA, Spotify, Minecraft, entre otras. En Chile solo tenemos a Alexis Sanchez (bromea). Y yo me pregunto ¿Porqué? Acá existe algo evidente, ya que no existe un real soporte para la investigación y esa es una diferencia que existe con Suecia.

Esto no existe actualmente en Chile todavía, es por esto que es necesario iniciar en el país un estado desarrollador el cual invierta y mejores sus inversiones en investigación. Los amigos de Nanofix se contactaron conmigo y otras personas para presentarnos el proyecto y nos interesamos rápidamente en él y por ende decidimos apoyarlos para desarrollarlo. En Suecia, existe un gran interés por apoyar este tipo de emprendimientos como lo es Nanofix por ejemplo, ya que las cosas de origen natural llenan un espacio de esperanza en todos además que llaman la atención por la salud, en especial son populares porque la población está envejeciendo en estos tiempos. Así que tengo que afirmar que lamentablemente Chile sigue estando detrás de Suecia pero pueden aspirar a convertirse en un país como ellos".

¿Piensa seguir viviendo en el país o ya tiene nuevos rumbos?

"Si!, eres muy afortunado si estás en Chile, ya que existen las montañas, el desierto de Atacama e incluso, durante el mes de septiembre recorreré en bicicleta desde la ciudad de Arica hasta Punta Arenas, lo que son casi 5.000 kilómetros. Esta carrera se enmarca tiene un sentido relacionado con explicar en diferentes escuelas a lo largo del país sobre los efectos del cambio climáticos a los niños, tanto en Atacama, en el sur e incluso ciudades que se encuentran en la costa.

En realidad amo Chile, ya que aquí existe gente muy buena a la cual le quiero inspirar para proteger al país, y la decisión de recorrer los más de 5.000 kilómetros es porque así me mantengo en forma (bromea)".

¿Cuales son los reales efectos de consumir Nanofix durante el día a día?

Cada vez que me entreno 4 horas diarias de bicicleta al día, me tomo dos Nanofix al día, el primero al momento previo antes de entrenar y el segundo antes de irme a la cama, lo que es exactamente a las 8 am y a las 9pm. Me hace sentir muy bien, es un excelente producto y me hace recobrar energía ya que tengo 59 años y no estoy en el mejor momento de mi vida pero este producto si que me ayuda a sentirme mejor".

Cambiando de tema ¿Tiene una relación con su ex compañía Wom?

"Si, aún mantengo relación y coopero con ellos pero durante un pequeño tiempo compartido, lo cual representa alrededor del 50% de todo mi tiempo, ya que tengo otros proyectos . Ahora invierto mi tiempo en mis pasiones, además que estoy cooperando con Unicef en algunos proyectos relacionados con el cambio climático, pero siempre intento hacer bien el trabajo que hago (bromea)."

Finalmente, ¿Su opinión sobre los políticos chilenos?

"Siendo honesto, los políticos chilenos carecen de visión y además son bastante conservadores y yo creo fielmente que deben cambiar su forma de ver las cosas. Lo ideal sería que ellos comenzaran a integrar en su agenda temáticas relacionadas con el cambio climático y tomar reales acciones para detener la producción del plástico en el país y con esto proteger estos hermosos paisajes que tienen en este país.

La pregunta es, ¿Por qué un país en el que casi tiene 5000 kilometros de costa , tiene al desierto de Atacama y tiene poderosos vientos en la Patagonia ni invierte más en energía renovables?, creo que es necesario hacer un cambio y dedicarse a escuchar a las personas y a la naturaleza".