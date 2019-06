La razón por la que Tim Cook, el CEO de Apple, está harto de Silicon Valley

El caos.

Silicon Valley es conocido por ser el lugar donde se reúnen las mayores empresas de tecnología a nivel mundial, donde nacieron varias, mientras otras no han tenido la mejor suerte.

Este lugar al sur de San Francisco en California, Estados Unidos, es donde puso sus dardos Tim Cook, el CEO de Apple.

Se dio en el contexto del discurso que dio a los graduados de la Universidad de Stanford, su alma mater.

En ella recalcó a los futuros profesionales que los últimos resultados que hemos visto de productos nacidos allá, en materia de seguridad "no han sido nobles", haciendo evidente referencia al tema de la privacidad de Google y Facebook.

Si construyes una fábrica de caos, no puedes evadir la responsabilidad por ello. Ser responsable significa tener el coraje de pensar las cosas más allá. Si aceptamos como normal e inevitable en nuestras vidas que todo puede ser vendido o filtrado en el evento de un hackeo, por ejemplo, perdemos mucho más que datos, perdemos la libertad de ser humanos.

Nombró grandes invenciones que se dieron en el lugar, como su iPhone (era que no) y las historias de Snapchat, entre muchas otras cosas. No nombró jamás a YouTube o Facebook, al menos no directamente.