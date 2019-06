Colombia: El proyecto de Ley de Modernización TIC fue aprobado en el senado

Después de ser discutido por varias semanas, el proyecto dirigido a la cobertura TIC en el país fue aprobado en el senado a pesar de las críticas.

Colombia ha estado inmersa en medio de un panorama político con muchísimas discusiones. El tema tecnológico no ha sido una excepción, pues durante meses se ha tratado, discutido y hasta criticado un proyecto de ley que propone cambios en el panorama digital del país. Se trata de la Ley de Modernización TIC, y acaba de ser aprobada en el senado.

El senado aprobó la 'Ley TIC' con un saldo de 63 votos a favor y 13 en contra. Fue una victoria aplastante debido al apoyo repentino de los partidos Liberal y Cambio Radical, quienes antes se oponían.

La idea de esta ley es cumplir con un objetivo para los próximos años de conectar a más de 20 millones de personas que se encuentran actualmente aisladas del uso de internet. Aun así, hay quienes se oponen a la forma en la que la ley pretende alcanzar ese objetivo. La razón es que se considera que faltaron puntos a tratar en la discusión antes de su aprobación.

El polémico proyecto de "Ley TIC" que le han criticado al gobierno colombiano La urgencia con la que se ha pedido la aprobación del proyecto de "Ley para la modernización del sector TIC" ha generado desconfianza entre la población.

Los malestares que ha dejado este proyecto

La 'Ley TIC' ha sido duramente criticada por colectivos como Decentes, el Partido Verde e inclusive la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). Según esos grupos, el propósito de la iniciativa era correcto, pero faltaban detalles por pulir para que beneficiara por completo a la población.

Por ejemplo, se ha señalado que la ley no contempla en ninguna parte a las OTT (Over The Top Media Services). Esto deja por fuera a plataformas en linea como Netflix, HBO, Youtube, Spotify, etc. La oposición recalca que ninguna de estas se tuvo en cuenta para generar una regulación sobre ellas.

Por otro lado, también se echa en cara la supuesta poca iniciativa par resolver la problemática de la censura. Se pretende que casos como la renuncia de Juan Pablo Bieri después de que se comprobara su orden de cancelar el programa 'Los Puros Criollos' en RTVC no se vuelvan a repetir. Sin embargo, comentan que no hubo menciones sobre este tema con respecto a los contenidos públicos.

También se han hecho comentarios sobre la iniciativa privada en la construcción de conectividad en zonas apartadas. La FLIP ha explicado que las compañías no construyen redes donde no hay incentivos económicos. Según el colectivo, la ley debería darle a las poblaciones una posibilidad de protección legal para la autogestión de redes. No obstante, esto no está contemplado en el documento.

Lo último es probablemente en lo que más se ha concentrado la crítica. Se trata de la eliminación de la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) para crear la comisión de Regulación de Comunicaciones. La preocupación radicaría en que los presupuestos, la regulación, la administración quedarían todas a cargo directo del poder ejecutivo.

Falta todavía que el proyecto pase por la Cámara de Representantes. No obstante, parece que todo apunta que continuará su camino hasta ser aprobado completamente.