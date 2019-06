The Office abandona Netflix porque NBC lo quiere para su plataforma

Desde hace meses hemos sido testigos de un gran y paulatino éxodo que ha vivido Netflix. Donde grandes series y películas poco a poco han ido abandonando la plataforma. El caso más sonado fue el de Friends, pero ahora a la lista de infamia se une The Office.

Los suscriptores de América Latina tienen rato que vieron desaparecer la serie del catálogo de la plataforma. Pero en realidad nunca se fue de Estados Unidos, debido a la gran popularidad y demanda que goza allá.

Durante meses se rumoró que The Office seguiría la senda iniciada por Friends, de modo que abandonaría pronto a Netflix para migrar a la propia plataforma de streaming de NBC. Ahora se acaba de confirmar todo para hacerlo oficial:

We're sad that NBC has decided to take The Office back for its own streaming platform — but members can binge watch the show to their hearts' content ad-free on Netflix until January 2021

— Netflix US (@netflix) June 25, 2019