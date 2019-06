Joker sigue a Deadpool: tendrá clasificación para adultos

La película de Joker será dirigida a un público no infantil.

Tal vez una de las películas que mayor expectativa ha causado en los últimos meses es esa de Joker. En donde Martin Scorsese se ha metido como productor; para darle vida a una historia retorcida, y al parecer alternativa, del payaso loco del crimen.

Vimos el primer avance y fue imposible no notar algunos ecos que nos recordaron a Taxi Driver y The King of Comedy. Lo que aumentó el desconcierto pero también subió las expectativas.

La situación delicada ahí era que una historia con tal mezcla de factores entonces exigía una película que no fuera para toda la familia. Y justo eso es lo que tendremos:

Todd Phillips, director de la cinta acaba de tomar por asalto su propia cuenta de Instagram. Ahí reveló que se encontraba en los últimos detalles de la etapa de post-producción.

Pero también aprovechó para responder algunas dudas de sus seguidores. Ante la pregunta directa sobre la clasificación que la cinta recibiría ante la Motion Picture Association of America (MPAA); el cineasta confirmó que The Joker sería "R".

Esto quiere decir que la cinta será exclusiva para público adulto mayor de edad. Justo igual que las cintas de Deadpool y Logan.

Por lo que podemos esperar una historia más cruda de lo que estamos acostumbrados con DC y Warner.

Joker tendrá su estreno mundial el 3 de octubre de 2019. Y la emoción es cada vez mayor. Por favor Warner, no lo arruines otra vez.