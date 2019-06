The End Of Evangelion: el verdadero final de la serie que también está en Netflix

Alerta de spoiler: te explicamos con lujo de detalles las diferencias entre los capítulos de la serie y la película que cambió todo.

Hoy es un día que muchos millenials esperaban: el estreno de Neon Genesis Evangelion, versión original, en Netflix. Los 26 capítulos de la serie nos permiten hacernos una idea algo vaga sobre la vida de Shinji Ikari y la pelea de la humanidad contra los Angeles. Sin embargo, hay un filme que también puedes ver en Netflix y que explica mucho mejor el final de la serie: The End Of Evangelion.

La película fue estrenada en 1997 para sorpresa de los fans, los que esperaban un desenlace más sólido al final de la serie. Hay mucho que queda en el tintero en los capítulos 25 y 26, y que Hideaki Anno -el creador de la serie- decidió dejar fuera a propósito.

El rumor que se corrió por años fue que Anno estaba descontento con la reacción de los fans al final y les dio un cierre muchísimo más real y claro. Sin embargo, y como ha sido confirmado con el tiempo, Gainax estaba bajo mucha censura y con problemas de presupuesto, lo que limitó el trabajo de los artistas. Lo cierto es que The End Of Evangelion representa el final que Hideaki Anno realmente quería para la serie.

Dicho final está lleno de muertes violentas, simbología judeocristiana por doquier y explicaciones reales a los misterios más grandes de la saga. Por lo tanto, para darle contexto se nos hace necesario explicar el final de Neon Genesis Evangelion, una tarea que ni los más expertos han logrado a cabalidad.

Es hora de bajar el escudo AT y poner Komm Süsser Tod a todo volumen, señores. Atentos con los spoilers, que son muchísimos.

El Proyecto de Instrumentalización Humana

Durante los últimos capítulos de la serie, se habla largo y tendido de este concepto. Para resumirlo, la organización SEELE -los de los monolitos- quieren lograr esto, y usan a Gendou Ikari y NERV como su herramienta.

¿Pero qué es la instrumentalización humana? En resumidas cuentas, se trata de conseguir -a través de un Tercer Impacto controlado- la evolución forzada de la humanidad: que todas las almas que provienen de Lilith -la humanidad- se junten en una sola existencia, creando un estado de completa homogeneidad.

Esto significa que todo ser encontraría un complemento en los demás lo que eliminaría la inseguridad de la humanidad, a costa de la pérdida total de identidad, corporalidad y singularidad.

Los personajes que saben sobre la instrumentalización la quieren usar con un propósito: SEELE quiere volver a la humanidad inmortal, y Gendou quiere reunirse con Yui, su esposa cuya alma está atrapada dentro del EVA-01. Shinji, como bien sabemos, tiene otros planes.

Capítulos 25 y 26

No podemos negar que Neon Genesis Evangelion es la historia de Shinji Ikari, su relación con la humanidad, con sus padres, y consigo mismo. Si bien la serie lo pone a luchar contra ángeles para evitar el Tercer Impacto, en realidad Shinji está lidiando con lo que bien podría ser llamado una profunda depresión.

Por lo tanto, el que sale más beneficiado del Tercer Impacto y de la Complementación sería él. Desde el capítulo 20, en el que Shinji logra un 400% de sincronización con el EVA-01 donde está el alma de su madre, se le abre una posibilidad: unirse con el mundo y perder sus miedos e inseguridades.

Es por eso que durante gran parte de los capítulos finales -donde nos enteramos que la Instrumentalización está ocurriendo- Shinji se cuestiona su unión o separación de la humanidad. Es el mismo Kaworu el que le "abre" los ojos a Shinji: él representa las ganas de vivir de los hijos de Lilin, es decir la humanidad.

Al final del capítulo 26, Shinji descubre que su deseo es ser único, y que no necesita aceptación y complementación. Hace las paces con sus demonios -la cercana muerte de Toji, la muerte de la segunda Rei, el intento de suicidio de Asuka, y sus problemas con Yui y Gendou- y acaba con la Instrumentalización. Al final del capítulo 26 de la serie, todos lo felicitan por encontrar paz.

El final de la serie cierra con Shinji, en paz luego de tanto terror. Por el contrario, The End Of Evangelion es algo totalmente diferente.

The End Of Evangelion es el final, pero de verdad

The End Of Evangelion es la 'verdadera' continuación a la historia que parte en el capítulo 24. Originalmente, la película es un compilado de lo que hubieran sido los episodios 25 y 26 en realidad, a no ser por los problemas económicos y la censura a Gainax.

En la película, y con la derrota al ángel final -Kaworu- Gendo decide traicionar a Seele y comenzar el Tercer Impacto. Para eso, sólo necesita juntar a Adam -que está incrustado en su mano- con Lilith, que vive en el cuerpo de Rei. Por supuesto, a SEELE no le gusta la idea: lanza un ataque de las Naciones Unidas contra Tokio-3, asesinando a gran parte del personal de NERV.

Misato pone a los niños a salvo: Asuka despierta del coma sobre el EVA-02 y repele a las Fuerzas Armadas Japonesas, y mientras está tratando de salvar a Shinji, es herida de muerte. SEELE, tampoco muy contento con la exitosa defensa de Asuka, decide lanzar a los Evangelion modelo Producción Masiva, cada uno equipado con su propio motor S2.

En la batalla, y de una manera bastante violenta y grotesca, Asuka muere. Adiós Asuka, que la Fuerza te acompañe.

Mientras tanto, Gendo trata de iniciar el Tercer Impacto en el Terminal Dogma con Rei, pero la propia Rei lo rechaza para que Shinji tenga la libertad de iniciarlo. Le arranca el brazo, se fusiona con Adam y luego con el cuerpo de Lilith, y expone la "Luna Negra", el verdadero nombre del GeoFront y el 'transporte' de Lilith que causó el Primer Impacto hace cuatro mil millones de años.

Este es el momento que todos recordamos como "el día en que los humanos se transformaron en jugo de naranja". SEELE logró su objetivo, aunque no como ellos esperaban.

Dentro del EVA-01, Shinji pasa por el mismo proceso mental que ocurre en los capítulos 25 y 26, pero con otro componente: el adolescente quiere unirse con el mundo, pero porque no quiere sentir más rechazo, el que se expresa de manera simbólica con la existencia de los cuerpos y escudos AT, la última barrera que nos hace humanos con forma.

Él, y su odio a estar solo, son el catalizador del Tercer Impacto.

Rei, Yui y Kaworu están dentro de la mente de Shinji, el que finalmente entiende que el mundo en el que vive -los sentimientos, las pasiones, e incluso fallar- es mejor que vivir como un solo ente, y detiene la Instrumentalización. La Luna Negra explota, y los humanos -que se habían convertido en LCL, la sopa primordial del mundo- son libres de recobrar su forma sólo si encuentran su verdadero ser.

Shinji lo hizo, y como vemos en la película, también lo hace Asuka. La humanidad tiene otra oportunidad de reconstruirse a sí misma.

Por qué The End

Tras el estreno del filme, Evangelion cobró estatus de obra de culto. Asimismo, muchísimas teorías sobre las numerosas ramificaciones que dejó la película se han suscitado en foros, revistas y artículos periodísticos. Las preguntas ante todos los detalles son infinitas, y mucho de lo descrito arriba son conclusiones de cientos de usuarios dándole sentido a lo que nos dejó Hideaki Anno.

Lo cierto es que más de una década después, el mismo creador decidió rehacer la serie, ahora con recursos. The Rebuild Of Evangelion es un intento por darle otra vuelta a una serie que algunos amamos hasta el cansancio, y que planea darle otro giro, otro final, y un nuevo "The End" al que ya existe.

La cuarta parte del Rebuild se estrenará durante el 2020, y por supuesto se aleja de lo que muchos consideramos el final real. Ese donde suena Turn Back Time a todo volumen mientras la humanidad alcanza la Instrumentalización.