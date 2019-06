La dura crítica de The Big Bang Theory al papel de las mujeres en la ciencia

Después de doce años llenando la pantalla chica de ciencia y chistes algo estereotipados, The Big Bang Theory por fin cerró su ciclo en la televisión, acabando las historias de Sheldon, Leonard, Penny y el resto de la pandilla en un final conmovedor. 279 episodios que, si bien fueron perdiendo fuerza con los años, la consolidaron como una de las series más icónicas en lo que a cultura pop respecta.

CON SPOILERS IRRELEVANTES: The Big Bang Theory termina un recorrido de 12 temporadas y de alguna manera lograron algo más complaciente que HBO.

Por supuesto, era de esperarse que el capítulo tuviera un cierre importante a la trama de los últimos capítulos. En él, Sheldon Cooper y Amy Farrah Fowler están recibiendo el premio Nobel de Física justo en el momento en el que Sheldon se da cuenta que sus amigos, los que han sido una molestia constante a lo largo de estos doce años, son lo más importante que tiene.

La revelación no es la única sorpresa del capítulo: en un discurso que incluso parece fuera de guión por lo fuerte de su mensaje, Amy pone sobre la mesa la falta de mujeres en los campos de estudio de la ciencia.

Me gustaría tomar este momento para decirle a todas las niñas allá afuera, que sueñan con ciencia como una profesión: ¡Vayan por ello! Es el mejor trabajo del mundo. Si cualquier persona les dice que no pueden, no la escuchen.