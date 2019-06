The Banana Splits muestran su tráiler y es como Five Nights at Freddy's

Hay que ver para creer.

Existen miles de personas rogando desde hace años por una película basada en la franquicia de Five Nights at Freddy's. La triste realidad es que eso tal vez no vaya a suceder en mucho mucho tiempo. Pero ahora de la nada ha llegado The Banana Splits para solventar nuestras ansias.

Pocos lo recuerdan, tal vez nuestros lectores más experimentados en la cultura pop. Pero se trata de un inocente show infantil producido por la gente de Hanna-Barbera a finales de la década de los 60.

Como podemos ver se trataba de algo inofensivo. Donde un grupo de actores en botargas daban vida a esta banda que conducía el programa de variedades.

Pero ahora, según reportan los amigos de ComicBook, los locos de SYFY adquirieron los derechos de estos personajes y decidieron darle un giro inesperado.

Produciendo una película de terror con clasificación para adultos. Donde The Banana Splits es ahora una banda de robots animatronics que se vuelven asesinos brutales en busca de venganza.

Parece que será tan absurdo como divertido. Por desgracia esta cinta no tendrá estreno en salas de cine y sólo podrá verse a través de SYFY. O adquirirse en medios físicos o digitales una vez que sea lanzada.

The Banana Splits es protagonizada por Bingo, Fleegle, Snorky y Drooper. Entre los humanos a ser destripados contamos con Dani Kind (Wyonna Earp), Finlay Wojtak-Hissong (The Kindness of Strangers), Steve Lund (Street Legal, Schitt’s Creek) y Sara Canning (The Vampire Diaries, A Series of Unfortunate Events, War for the Planet of the Apes).

Por desgracia no hay una fecha concreta para su salida comercial. Pero la expectativa obvia es que sea cerca de Noche de Brujas.