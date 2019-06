Tesla contra Edison: se estrena el genial tráiler de The Current War

The Current War nos muestra uno de los episodios más decisivos de la historia moderna que pocos conocen.

The Current War es uno de los casos más extraños y curiosos de Hollywood en los últimos años. Desde 2012 el proyecto causó sensación por su libreto. Luego de que apareciera en la popular Black List de aquel año. En donde se enumeran los guiones más brillantes que aún no han sido filmados.

La película entró en algún punto en producción y fue terminada sobre el año 2017 por cortesía de una equipo europeo. Todo apuntaba a que se convertiría en un gran éxito mundial. Por lo que The Weinstein Company compró los derechos exclusivos de distribución. Pero entonces sucedió el #MeToo.

Los problemas internos de la compañía, con su entonces jefe Harvey Weinstein terminaron provocando que la cinta fuera enlatada. Cancelando todos los planes de distribución y estreno de manera indefinida.

Este 26 de junio de 2019 por fin se revelaron cambios en esto; y 101 Studios lanzó el primer tráiler oficial de la cinta, fijando al fin una fecha para su estreno en el continente americano: 4 de octubre de 2019.

Junto con ello se publicó igual la primera sinopsis completa del filme en donde vemos que abordará un episodio crítico para la historia moderna: la guerra entre Thomas Edison y George Westinghouse. Con Nikola Tesla (y Spider-Man) metido entre todo el embrollo:

Benedict Cumberbatch es Thomas Edison, el famoso inventor a punto de llevar la electricidad a Manhattan con su nueva y radical tecnología DC. En la víspera del triunfo, sus planes son superados por el carismático hombre de negocios George Westinghouse (Michael Shannon), quien cree que él y su compañero, el genio Nikolai Tesla (Nicholas Hoult), tienen una idea superior sobre cómo electrificar rápidamente a América: con la corriente AC. Mientras Edison y Westinghouse luchan por determinar quién impulsará a la nación, provocan una de las primeras y mejores disputas corporativas en la historia de Estados Unidos, estableciendo para los futuros titanes de la industria la necesidad de romper todas las reglas.

The Current War es Dirigida por Alfonso Gomez-Rejon (Me and Earl and the Dying Girl) con el productor Timur Bekmambetov, Basil Iwanyk y la participación del productor ejecutivo Martin Scorsese.