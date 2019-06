Swamp Thing, la nueva serie de terror de DC, ha sido cancelada a unos días de su estreno

Hace menos de una semana que se estrenó la serie Swamp Thing, y hoy tenemos que se ha confirmado que Warner Bros Televisión y DC Entertainment han decidido cancelarla (vía Variety).

A pesar de que el primer episodio tuvo un buen recibimiento de parte de la crítica, Swamp Thing no tendrá una segunda temporada y solo se transmitirán los 9 episodios restantes antes de decir adiós el 2 de agosto, donde veremos si se quedará en continuará o si realmente le darán un final apropiado.

Cabe recordar que la serie tuvo algunos problemas en su producción, y de hecho de los 13 episodios planeados al inicio se tuvo que reducir a 10 capítulos, y aunque no hay nada oficial en relación a la decisión de cancelar el proyecto, se dice que se debió un error en el cobro de impuestos en Carolina del Norte que es donde se realizaron las grabaciones.

North Carolina promised a $40m tax rebate that, due to a paperwork error, they were unable to deliver. That was roughly half the proposed budget for s1 (which is estimated at $80m).

There won't be a s2 because it's now too expensive to maintain the levels of quality of s1, *especially* for s a niche platform, and there's no great reason to keep the production on standby when the deal in NC is no good for them anyway.

— John Gholson (@gholson) June 6, 2019