Director de Spider-Man muestra sus storyboards para Superman: Flyby con JJ Abrams

Pocos son los fans de DC Comics que recuerdan el curioso caso de Superman: Flyby. Sucedió hace casi dos décadas y el contexto era peculiar.

Un joven JJ Abrams terminó en ese proyecto desesperado de Warner Bros. (para variar). Donde la idea era resucitar la franquicia luego del fallido intento con Tim Burton.

Para esa nueva producción decidieron fichar a Brett Ratner (X-Men: The Last Stand) como director, y filmar la película a partir de un disparatado guión del ambicioso y joven JJ Abrams.

En las etapas tempranas de producción terminaron contratando a Peter Ramsey, un genial artista gráfico que terminaría dirigiendo Spider-Man: into the Spider-Verse.

Por algún motivo, tal vez la nostalgia, Ramsey tomó por asalto sus propias redes sociales y comenzó a publicar un montón de viñetas del storyboard que hizo. En donde muestra cómo iba a lucir Superman: Flyby:

Some storyboards from a version of SUPERMAN written by JJ Abrams way way back in the day. Never made, but I had fun. #storyboards #Superman

A little #SpiderVerse to finish off. You can see the difference between live action and animated boards (at least the way I do them)

— Peter Ramsey (@pramsey342) June 21, 2019