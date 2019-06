Fanáticos de Star Wars piden que Carrie Fisher tenga una estrella en el paseo de la fama

Los fanáticos de Star Wars aún recuerdan con mucho cariño a la actriz Carrie Fisher. Ya que ella fue parte del elenco original de Star Wars, dando vida a uno de los personajes más importantes. Por lo mismo, después de que ella falleciera en el año 2016, el mundo entero se paralizó. Y tres años después, los fanáticos comenzaron un movimiento para honrar la memoria de la Princesa Leia.

En el paseo de la fama de Hollywood, se pueden ver grandes nombres, dentro de los que podemos ver al mismísimo Mark Hamill y a Harrison Ford. Pero la estrella de Carrie Fisher nunca ha tenido un lugar en esta famosa locación en Estados Unidos. Es por eso que Mark Hamill comenzó a decir en redes sociales que ella se merece estar en el paseo de la fama más que nadie.

La manera en que comenzó este movimiento bajo el hashtag #AStarForCarrie fue gracias a un artículo escrito por The Hill. En donde se menciona que el consejo de West Hollywood ha decidido quitar la estrella de Donald Trump completamente. Lo anterior gracias a que, desde que Trump gano las elecciones pasadas, la estrella fuera vandalizada constantemente.

Good riddance! (and I know just who should replace him….)#AStarForCarrie ⭐️ https://t.co/DF53fOxshK

— Mark Hamill (@HamillHimself) June 19, 2019