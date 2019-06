¿Stan Lee hace un cameo en Spider-Man: Far From Home?

Te confirmamos este Mysterio antes de ver la película.

Las redes sociales se han llenado de publicaciones y expectativas luego de que se realizara el estreno mundial de Spider-Man: Far From Home.

Poco a poco comienzan a surgir detalles sobre la película pero también las redes se van llenando de dudas en torno a una asunto es especial: ¿Acaso Stan Lee hace un cameo en la película?

Es una tradición con la que todos crecimos y que fue difícil de experimentar cuando lo vimos por última vez en Avengers: Endgame.

Todos los reportes previos apuntaban a que esa era su última aparición. Pero todos teníamos esperanza de que no fuese así. Ahora, Jon Watts, director de Spider-Man: Far From Home habla oficialmente del tema y revela algo inesperado:

Creo que todos sabíamos que [Stan] se encontraba muy enfermo y que acababa de filmar su cameo de Endgame. Creo que también filmaron eso mucho tiempo antes… Se sintió bien que la última toma estuviera en Endgame. Así que realmente nunca hablamos de hacer un cameo con él, honestamente.

Es oficial, la producción de la cinta en ningún momento consideró la posibilidad de meter a Stan Lee en la trama. Así que Spider-Man: Far From Home será la primera cinta donde la leyenda estará ausente.

Los que tenían la esperanza no deben estar decepcionados o con bajas expectativas. Ya que es posible que exista algún guiño alusivo al legado de este hombre.