Spider-Man: Far From Home filtra todos sus detalles y su escena post-créditos

ALERTA SPOILER: esta nota les puede arruinar algo inesperado. O los puede convencer de comprar un boleto para verla.

Spider-Man: Far From Home es una de las películas más esperadas del año. Luego de Avengers: Inifinity War esta cinta representará el cierre de la fase 3 del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Falta muy poco tiempo para el estreno de la cinta y hay personas que ya la vieron. Todo apunta a que la cinta será genial. Pero no han podido soltar detalles importantes sobre la trama.

Crean campaña contra Spider-Man: Lejos de Casa por comentario machista de Tom Holland Aunque otro grupo defiende al actor por considerar que se trata del pensamiento típico de cualquier adolescente.

ALERTA SPOILER. Les recomendamos dejar de leer a partir de esta línea si no quieren arruinarse u par de sorpresas grandes.

Resulta que Grace Randolph, de Behind the Trailer publicó un tuit en donde afirma que Norman Osborn y Oscorp aparecería en Spider-Man: Far From Home.

Esa es una suposición que más de un fan ha concluido que tarde o temprano sucedería por la propia naturaleza de la historia.

El detalle interesante es que en el propio hilo de la publicación la chica ha confirmado que esto en realidad sucede en la película.

Todo gracias a un contacto de ella que ya vio Far From Home y que ha terminado confirmando este hecho. A la par que se han soltado más detalles de la trama.

Basta con meterse a Reddit o buscar profundo en Twitter para encontrar que hay un montón de spoilers ya circulando por la red. Incluyendo una interesante escena post-créditos que remite directamente a The Amazing Spider-Man 2.

En dicha secuencia de Far From Home veríamos reunidos a los Sinister Six: con el Mysterio de Jake Gyllenhaal, el Buitre de Michael Keaton, junto a Chameleon, Scorpion y Shocker.

Todos ellos reunidos por Norman Osborn en las nuevas instalaciones de Oscorp, que es en realidad la antigua Torre de los Avengers.

El 5 de julio podremos confirmar todo.