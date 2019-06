SpaceX pierde nuevamente el núcleo central del Falcón Heavy luego de un lanzamiento exitoso

Todo iba excelente con el aterrizaje pero de pronto los refuerzos laterales de la nave se atoraron causando la pérdida del núcleo central.

El núcleo central del cohete Falcon Heavy perteneciente a SpaceX se estrelló lamentablemente contra el mar cuando este intentaba aterrizar luego de una misión de despegue la cual había resultado exitosa.

Este martes por la mañana se lanzó sin ningún problema un nuevo lanzamiento para SpaceX, pero aún los Falcón están registrando problemas al momento de aterrizar, ya que no es primera vez que les ocurre una situación similar.

Este reciente lanzamiento de la nave llevaba consigo 24 nuevos satélites al espacio los cuales serán puestos en cuatro órbitas diferentes, registrando un despegue suave y sin muchos contratiempos durante ese momento.

Otro núcleo central del Falcon perdido

Los refuerzos del la nave se separaron y tomaron su dirección correspondiente hacia la Tierra, logrando aterrizar sin ningún problema en sus correspondientes plataformas de aterrizaje ubicadas en Cabo Cañaveral.

Sin embargo, no ocurrió la misma historia con el núcleo central de la nave, ya que cuando este intentó aterrizar en su plataforma correspondiente, ya que lamentablemente no logró acertar en ella y quedó hecho una bola de fuego la cual se vio estallar a la distancia de su objetivo final.

Recordemos que de todos los lanzamientos de los Falcon que SpaceX ha realizado no ha podido recuperar de forma óptima un núcleo central de la nave, haciendo que desde la compañía trabajen intensamente para no seguir cometiendo este error el cual no los condiciona pero si aún tienen que lograr mejorar para lograr la perfección.

Según palabras del propio Elon Musk, CEO de SpaceX "Este lanzamiento tuvo diversas complicaciones, así que yo lo califico como bastante difícil".

Finalmente, para la compañía lograr aterrizar con éxito los propulsores de las naves es considerado como un éxito, así que la prioridad principal está lograda, faltando solamente afinar ciertos detalles para que uno de los últimos eslabones que les queda por resolver, que es la recuperación del núcleo, quede totalmente reparado.