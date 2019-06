Estudiante usó filtro de género de Snapchat, se hizo pasar por mujer y policía fue arrestado

Snapchat y sus filtros dan para mucho, pero lo que sucedió en California es digno de "ripley". Resulta que todo se desencadenó cuando un estudiante usó un filtro de cambio de género para hacerse pasar por una niña menor de edad, en una situación que terminó con el arresto de un policía.

¿Cómo ocurrió esto?. El joven al que llamaremos "Ethan", se inspiró para hacer su "movida" en la historia que una amiga le contó. Ese relato hablaba de una violación cuando muy pequeña, por lo que el "justiciero" Ethan se propuso atraer pedófilos al falsear su identidad en Tinder.

He used Snapchat’s “gender switch” filter to pose as a 16-year-old girl online, and take down a police officer allegedly looking to hook up. He tipped off the PD, and the officer was arrested.

Our exclusive interview with the man, and why he did it, at 11 on @nbcbayarea pic.twitter.com/VaGtg14uLL

— Ian Cull (@NBCian) June 11, 2019