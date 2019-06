"Sign in With Apple" se mete directamente en el bolsillo de Google y Facebook #WWDC19

¿En quién confías más?

Apple lanzó un nuevo sistema de autentificación para aplicaciones y sitios web llamado "Sign in With Apple". De seguro ya han visto algo similar con Google y Facebook.

¿Por qué Apple se suma a ofrecer esta herramienta? De acuerdo a lo presentado en la conferencia de desarrolladores WWDC19, por "seguridad".

Ustedes saben, no es que Google y Facebook estén pasando por su mejor momento sobre el tema de la protección de los datos personales y la privacidad, así que Apple lanza esto, según ellos, como una"ayuda" para los desarrolladores.

¿Por qué? Simple, la forma "correcta" en la que un usuario debiera inscribirse en un nuevo servicio es de forma manual, con un mail creado solo para eso y ya está. De esta forma es más difícil que esa app que quieres probar, pero que quizás no conoces bien, venda la base de datos o haga tracking de tus gustos. Pero nadie lo hace y al enfrentarse a ese muro, los desarrolladores pierden un potencial cliente. Ofrecen identificarse con Google o con Facebook, pero ya sabemos cómo puede terminar eso. Sin ir más lejos, esa es una tremenda fuente de ingresos para ambas compañías.

Es ahí donde entra Apple, con un sistema en el que puedes generar una cuenta de correo falsa que se dirija a tu correo real, para que así, si ya no quieres recibir comunicación de ellos, la puedes borrar y ya está. Apple promete, pero aún no hay pruebas, que no seguirá tus pasos o preferencias en este aspecto para comercializar esos datos. Según ellos esto es una ayuda a los desarrolladores y a la gente, donde lo que ellos ganan es confianza por parte de los consumidores, algo que es súper escaso y difícil de conseguir hoy en día en este mundo tecnológico.

No necesitas tener un producto Apple para crearte una cuenta, probar todo y ver qué tal, aunque claro, es más cómodo en un iPhone usando Face ID o Touch ID en vez de llenar tu usuario y contraseña, pero ya está. ¿Será efectivamente más privado y seguro? En el papel sí. Por ahora queda esperar. De seguro en Facebook y Google están tirando humo por las orejas, por miedo a que esto se masifique.