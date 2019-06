Shovel Knight será un personaje extra de Bloodstained: Ritual of the Night

Este juego de Koji Igarashi ya está disponible en PS4, Xbox One y PC.

505 Games y ArtPlay han liberado el tráiler de lanzamiento de Bloodstained: Ritual of the Night que ya está disponible en PlayStation 4, Xbox One y PC.

Bloodstained es un RPG de acción de desplazamiento lateral centrado en la exploración, y contiene los elementos más populares del género Metroidvania en un solo juego repleto de contenido. En él encarnas a Miriam, una huérfana trágicamente marcada por la maldición de un alquimista, que cristaliza lentamente su cuerpo. Para poder salvarse a sí misma y a toda la humanidad, debe recorrer luchando un castillo infestado de demonios invocados por Gebel, su viejo amigo cuyo cuerpo y mente ya son más cristal que carne.

13 DLCs gratuitos

Como pueden ver en el video, el productor Koji Igarashi habla sobre este esperado proyecto, destacando que además de la experiencia base que viene con múltiples finales, se lanzarán 13 DLCs gratuitos que agregarán modos cooperativos y versus online y locales, modo Speed Run, modo Boss Rush, modo Chaos, dificultad Nightmare y más.

De hecho se menciona que en la versión para PC ya están disponibles algunos paquetes de contenido como la actualización Speed Demon que realiza algunas optimizaciones gráficas y agrega algunos modos y atuendos, y llegará durante el transcurso de la semana a las otras versiones.

Además de los DLCs gratuitos se pondrá disponible el llamado "Iga's Back Pack" que tendrá un precio de USD $9.99 y permitirá a los jugadores enfrentarse a Koji Igarashi, y quienes logren vencerlo obtendrán una poderosa arma especial.

Por último destaca que habrá varios personajes seleccionables sorpresa, incluyendo a Shovel Knight que se mostró en un breve teaser.

Bloodstained: Ritual of the Night ya está disponible en PlayStation 4, Xbox One y PC con un precio de USD $39.99, y el próximo 28 de junio llegará en versión para Switch.