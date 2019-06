Nintendo anunció la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild #E32019

Vean el emocionante primer teaser tráiler de este sorpresivo título.

Justo al cierre de su presentación Nintendo Direct de E3 2019, la compañía japonesa sorprendió al público al anunciar que ya están trabajando en la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Aunque de momento los detalles son bastante escasos, se liberó el teaser tráiler que pueden ver arriba y que muestra algunas pistas, como el regreso de la versión de Hyrule de Breath of the Wild, y a Link y Zelda juntos en acción.

Así que aunque este juego aún se encuentra en una etapa de desarrollo muy temprana, hay quienes consideran que Nintendo ganó E3 2019 con estas simples palabras:

La secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild está en desarrollo.

