Samsung muestra cómo buscar virus en su Smart TV y todo sale mal

Durante los últimos años tener una Smart TV se ha vuelto un deseo cada vez más fuerte entre aquellos que todavía se mantienen con una pantalla común que no está conectada a la red.

Sin embargo existen varias consideraciones que debe tomar el inocente consumidor antes de elegir un modelo en concreto. Las especificaciones de la pantalla son sólo una parte. Pero tal vez el mayor problema se divide en dos factores grandes: el acceso a aplicaciones y el peligro de contraer un virus.

Cualquier Smart TV es vulnerable a descargar por accidente alguna pieza de malware que afecte la integridad del aparato. Así que Samsung, bajo una intención preventiva publicó en sus redes sociales un terrible video sobre el asunto. Ver para creer:

Scanning your computer for malware viruses is important to keep it running smoothly. This also is true for your QLED TV if it's connected to Wi-Fi!

Prevent malicious software attacks on your TV by scanning for viruses on your TV every few weeks. Here's how 👇 pic.twitter.com/7hWUfJwy1K

— Samsung Support USA (@SamsungSupport) June 17, 2019