Samsung busca sancionar a Apple por no comprarles suficientes pantallas OLED para las iPhone

Más viejo que pelea entre estos dos.

Otra pelea entre dos que siempre se agarran de las mechas, pero ahora por culpa de las pantallas OLED.

Sucede que Apple empezó a usar esta tecnología en el iPhone X, teniendo a Samsung como principal proveedor, y era que no, si son unos de los más grandes del planeta.

Pasa que de acuerdo a lo que informa ET News, la marca surcoreana quiere sancionar a la norteamericana con sanciones por cientos de millones de dólares.

¿La razón? No comprarles suficientes pantallas para las iPhone. Sí, suena extraño, pero es más simple de lo que parece. Pasa que los estándares de Apple son muy altos y Samsung tuvo que cambiar procesos, materiales y maquinaria para satisfacerlos, entonces si no hay un volumen de compra, lo anterior no se justifica y el margen de ganancia es muy poco.

No habría ningún problema si es que Apple vendiera más iPhones con pantalla OLED, pero de momento 2 de sus 3 modelos actuales las utilizan. Quizás este año o el próximo toda la línea deba cambiarse a esta tecnología, cosa de dejar tranquilos a los de Samsung Display. Por ahora, es muy probable que se llegue a algún acuerdo sobre la utilización de paneles de esta empresa en otros dispositivos Apple.