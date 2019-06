Ghostbusters, Back to the Future, Karate Kid y más en el nuevo evento de Rocket League

Conozcan los detalles de "Radical Summer" que viene con una temática completamente ochentera.

Psyonix ha anunciado un nuevo evento para Rocket League que tendrá una temática de los 80s con elementos de franquicias como Ghostbusters, Back to the Future, Karate Kid, E.T., Knight Rider, The Goonies y más (vía DualShockers).

Se trata del evento "Radical Summer" que arrancará el próximo 10 de junio y tendrá una duración de 9 semanas con contenido dividido en tres fases.

Las fases de Radical Summer

Tal como se menciona en el tráiler de presentación, del 10 al 30 de junio el contenido se enfocará en películas de los 80s, del 1 al 21 de julio será de la cultura, y del 22 de julio al 11 de agosto se centrará en la televisión.

Cada una de estas etapas ofrecerá autos, objetos, eventos y más sorpresas, como el Ecto-01 Car Pack de los Cazafantasmas que viene con un coche, el boost de Ectoplasma y un modo donde se usarán los rayos de protones para capturar la pelota y así tratar de llevarla hasta la meta contraria.

Además, estarán de regreso los Golden Eggs y del 12 al 19 de agosto se abrirá una última oportunidad para conseguir estos artículos con una fase llamada "Last Chance Redemption".

Rocket League está disponible en versiones para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.