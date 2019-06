El RoboCop de la vida real no se parece en nada al del cine

Una buena cantidad de nuestros lectores conoce perfectamente quién es RoboCop. Se trata de una clásico del cine y que parece cada vez más inevitable que se vuelva realidad debido a los tiempos locos en los que vivimos.

La buena noticia es que esto es cierto y ya sucedió de hecho. La parte retorcida es que el RoboCop de este multiverso en realidad se parece más a un huevo que al agente Alex Murphy del cine.

La policía de Huntington Park en California acaba de desplegar a su nuevo autómata de vigilancia, y han tenido la gracia de bautizarlo justamente como RoboCop. Pero su forma y diseño no tienen ninguna relación con lo que cualquiera esperaría:

Como podemos observar en el video se trata de un robot rodante con forma de huevo. Está equipado con un sistema de visión de alta definición que abarca 360 grados.

Hasta el momento, el robot ha estado patrullando un parque en las cercanías de la comisaría durante unas semanas. Por fortuna no está armado.

Pero cuenta con capacidad para grabar y transmitir video en tiempo real. Además de que tiene la capacidad de saludar a los ciudadanos.

Todo hubiera quedado como una curiosidad casi aislada. Pero Elon Musk vio el robot en Twitter y no pudo evitar hacerle ruido desde su cuenta oficial:

But on the inside … pic.twitter.com/tKvRtCYiMN

— Elon Musk (@elonmusk) June 19, 2019