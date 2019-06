Rey no aparecerá en la siguiente trilogía de Star Wars

Daisy Ridley confirma que ella no está involucrada en la nueva trilogía de Star Wars y se disparan las teorías sobre el posible futuro del personaje.

Existe gran incertidumbre por el futuro de la franquicia de Star Wars. El episodio VIII: The Last Jedi casi mató la saga, el tráiler de The Rise of Skywalker tiene divididos a todos y las nuevas películas estarán a cargo de la gente responsable del final de Game of Thrones y el propio Rian Johnson.

Ante ese panorama tan complicado nadie sabe qué es lo que sucederá con los protagonistas actuales. Pero ahora, Daisy Ridley, actriz responsable de interpretar a Rey acaba de revelar que ella no estará involucrada en la siguiente trilogía de la saga.

En una entrevista con BuzzFeed la chica reveló todos los detalles. Aunque también dejó entrever que ni ella está totalmente enterada de lo que está haciendo Disney al interior de la compañía con los planes para mantener viva la franquicia:

Puedo decir que no estaré en la próxima trilogía. No. Creo que porque Rian siempre me lo dijo… Si la siguiente trilogía será la de Rian [Johnson] o la de los tipos que hicieron Game of Thrones, no estoy segura. Pero en cualquiera que fuera, siempre me decían que iba a ser una historia aparte. Así que no aparezco en ella. No.

El 19 de diciembre de 2019 se tiene programado el estreno del Episodio IX de Star Wars: The Rise of Skywalker. Luego de ello estas cintas entrarán en un breve receso.

Se sabe de manera oficial que tendremos una nueva trilogía y que todas se estrenarán en el mes de diciembre, para los años 2022, 2024 y 2026 específicamente.

Pero nadie sabe de qué se tratarán, ni siquiera si se trata del Episodio X, XI y XII o un spin-off como Rogue One.

Disney y Lucasfilm nos deben muchas respuestas.