Review del Nokia 9 Pureview: una cámara de otro planeta [FW Labs]

El teléfono que para nosotros fue la sensación de Mobile World Congress tiene un lugar junto a los mejores, aunque no sin compromisos.

Desde que volvimos de Mobile World Congress en Barcelona, el Nokia 9 Pureview ha estado en nuestros pensamientos. Tras hablar con el equipo detrás de la ingeniería de las cámaras de este equipo, esperamos muchísimo a que fuese lanzado en Chile.

La ansiedad no fue menor: Nokia juntó a dos gigantes en sus respectivas áreas, con Qualcomm por los procesadores y Light por la expertise en cámaras múltiples. El resultado de esta cruza, sin embargo, se tomó su tiempo para llegar a nuestro país.

De la mano de WOM, el Nokia 9 Pureview apareció a un precio casi ridículo para un equipo de gama alta. Y es que es un gama alta, se siente como un gama alta, y saca fotos como un gama alta. Es primera vez que Nokia, después de su regreso a las canchas, nos hace sentir así.

Así que dimos un par de vueltas por el mundo con él, para sacarle el jugo.

Un diseño inconfundible

Primero hablemos de su diseño.

Nokia está bastante lejos de romper el molde: metal y vidrio, plano al frente y redondo atrás. Es el ADN de Nokia presente en todas sus nuevas líneas, y a la vista en este terminal. De hecho, algo que me gusta mucho es el hecho de que tiene solamente tres botones: dos de volumen y encendido.

Es notable cómo la matriz de cámaras no tiene protuberancias, y sigue la línea del posterior del equipo. Lamentablemente esto juega en contra con su grosor, ya que el lateral metálico delgado es un engaño. No es un deal breaker, pero con los avances en miniaturización me hubiera gustado un equipo más delgado.

Ensayo y error

La pantalla es brillante y nítida, algo que se extraña cuando uno se aventura en ciertos fabricantes. Los colores son bastante vibrantes y acompañan lo mejor posible a la experiencia, aunque siento que satura ciertos colores como los rojos y verdes. No es un mal panel, pero considerando la calidad de las cámaras, yo hubiese preferido una IPS de mejor calidad en vez de una P-OLED.

Una de las quejas que más he escuchado sobre el aparato es el lector de huellas bajo la pantalla. Razones hay de sobra: es bastante ineficiente, te indica permanentemente que vuelvas a poner el dedo, y es claramente uno de los puntos bajos del equipo. Sin embargo me toca ser el abogado del diablo: todos los lectores de huellas en pantalla son lentos, poco certeros y en general ineficientes. El P30 Pro sufre de este mismo problema.

Light se lució

Respecto a las cámaras, convengamos en que es una configuración única. Cinco cámaras traseras de 12 MP, 28mm, f/1.8; dos de las cuales son a color y tres en blanco y negro. La frontal es de 20 MP y atrás también hay un sensor time of flight.

La matriz de cinco cámaras funciona al mismo tiempo: cada vez que sacas una foto, los cinco sensores se activan a latitudes diferentes, y un chip de Light junta las imágenes en una, para alcanzar rangos dinámicos cercanos a los 13 stops.

Esto efectivamente consigue fotos de una calidad asombrosa, peligrosamente similar a una cámara réflex. El equipo tiene una capacidad sin igual para detectar la profundidad, por lo que el desenfoque es prácticamente real. Esto del detalle es notable: sólo basta hacer zoom en una foto para entender que tener más información en una foto siempre es mejor.

Mira las fotos del Nokia 9 aquí.

En donde sí se cae, para mi desgracia, es en las fotos nocturnas. El algoritmo que controla la luminosidad de la foto tiende a reventar fuentes de luz directa, por lo que los faros y otras luces de calle se queman. Esto no es algo que no puedas reparar en Lightroom -después de todo, el equipo saca fotos en RAW- pero bien vale la pena tener fotos buenas de inmediato, aunque sea con inteligencia artificial.

La cámara frontal es bastante sin asunto, incluso con sus 20 megapixeles. Por delante sólo hay una cámara, y el procesamiento de imagen de Qualcomm, como ha quedado demostrado, tiene sus límites.

Proceso y rendimiento

Otro punto que puede ser potencialmente un problema para muchos es el tiempo de proceso de cada foto. Cuando tomas fotos en un iPhone XS, o en un Galaxy S10+, tus fotos están disponibles de inmediato. El Nokia 9 Pureview, por más que esté optimizado hasta el cansancio, no puede con tanta información de imágen de manera inmediata.

Esto significa en tiempos de proceso que pueden alcanzar los diez segundos por fotografía, algo impensado el 2019. Si Nokia se decide a hacer un equipo con la misma configuración de cámara, esperamos que solucione ese problema.

Su rendimiento es lo que esperamos de un gama alta: el Snapdragon 845 junto a sus 6 GB de RAM hacen la diferencia entre este terminal y un gama media.

Algo que le favorece muchísimo a su velocidad es Android One. La experiencia de tener Android sin capas ni bloatware en el Nokia 9 Pureview se sigue agradeciendo.

En cuanto a la duración de la batería, pudimos estar un día completo tomando fotografías y usándolo con normalidad. Claramente no destaca por su capacidad energética -3320 mAh- y nos consta que la cámara es bastante culpable.

En conclusión

En resumidas cuentas, el Nokia 9 Pureview tiene todo lo necesario para estar arriba con los grandes. Buenas cámaras, espectacular rendimiento y calidad en fabricación.

El problema que nosotros identificamos es más de experiencia: esta apuesta de Nokia era arriesgada -un tipo nuevo de cámara- y es en los pequeños detalles donde el resto le va sacando ventaja. Al final del día, el equipo cuenta con ciertos compromisos que no son para alguien acostumbrado a la sencillez de un iPhone o a la flexibilidad de un Galaxy.

De todas maneras, por CLP$479.990 como precio de lanzamiento en el mercado chileno, es una chance imperdible de tener un equipo de fotos asombrosas por un precio ridículo.