El de la cámara pop-up: Review del Huawei Y9 Prime 2019 [FW Labs]

Trucos nuevos en la gama media.

El Huawei Y9 Prime 2019 llega con una apuesta clara a competir en la gama media: diferenciarse por su pantalla no interrumpida y su cámara delantera motorizada retractil.

Antes de cualquier cosa, vamos con las especificaciones técnicas:

Pantalla IPS de 6.59 pulgadas Full HD

Procesador Kirin 710F

4 GB de RAM

128 GB de ROM ampliable vía microSD

Cámara triple con sensor principal de 16 megapixeles a f/1.8, gran angular de 8 megapixeles y sensor de profundidad de 2 megapixeles

La cámara frontal retráctil es de 16 megapixeles a f/2.0

Batería de 4000 mAh (carga rápida con USB-C)

Diseño

Sí, es un celular grande, más alto que un iPhone XS Max o similares, pero con el añadido evidente de no tener ningún tipo de muesca o interrupción en la pantalla. Todo gracias a su cámara delantera retractil motorizada, que por ser muchas palabras, desde ahora le diremos pop-up.

Lo anterior, lo de la pantalla, que por cierto tiene brillo decente y reproducción de color adecuada (nada del otro mundo, pero cumple), lo convierte inmediatamente en un buen candidato para consumir contenido multimedia y jugar. Es por eso mismo que me hubiera encantado que el auricular las hubiera doblado de segundo parlante, a pesar de elevarle un poco el costo. De todas formas suena bastante bien, lo malo es que es muy fácil obstruirlo, pero es algo a lo que mucha gente está acostumbrada ya.

Su acabado posterior es muy elegante y se refleja muy bien, con un diseño que podría evocar a los Pixel de Google por la separación en tres cuartos de la espalda y el lector de huellas.

Al ser de una terminación medio plástica (aunque bastante bien lograda) los rayones y huellas dactilares no pasarán desapercibidos, pero por otro su durabilidad está mucho menos comprometida. Al final del día es un tema de gustos.

Por último, su espalda está curvada de forma similar al P30 y P30 Pro, por lo que el agarre es bueno a pesar de su tamaño.

Rendimiento y cámara

El procesador Kirin 710F tiene muy pocos problemas de rendimiento en las aplicaciones habituales que utilizan la mayoría de las personas en el día a día, pero no esperes por ningún motivo que esté a la altura de un gama alta en rapidez y desempeño general.

Se nota que es para un público objetivo más general y no para el nicho de gente que utiliza su celular como herramienta de trabajo primordial y requiere que todo corra fluidamente todo el tiempo. No es que este equipo no lo haga, pero te puedes encontrar con cuelgues y tirones.

Por otro lado, la batería es bastante buena y su duración es admirable, con cerca de 7 horas promedio de pantalla encendida por día. Más que suficiente y demostrando que Huawei tiene muy bien logrado ese aspecto.

El sensor principal de la cámara rinde bien tanto en escenarios de día como nocturnos gracias al modo noche. Sin ser algo que te "vuele la cabeza" va a ser más que suficiente para la gran mayoría de los usuarios. La inclusión de un gran angular, a pesar de que no tiene buena calidad y de noche sufre más de la cuenta, es un añadido que se agradece en este rango de precio y gama. La cámara frontal es "muy Huawei" y eso puede ser dulce o agraz, dependiendo de tu gusto. Es agresiva en el modo belleza aunque esté apagado, con colores algo deslavados pero siempre favoreciendo mucho al sujeto.

Para quién es

Evidentemente hay aspectos en los que podría ser mejor. En mi caso la materialidad del equipo no me sienta bien, pero entiendo que es cosa de gustos. Por otro lado, creo que hay equipos más rápidos en aspectos de rendimiento.

El Huawei Y9 Prime 2019 es una alternativa decente al precio en el que se ofrece (CLP $249.990 y precio a determinar en otros países de la región), sobretodo porque en ese rango no hay opciones con este particular diseño de cámara pop-up, que más allá del chiche de la pieza mecánica, permite tener una pantalla ininterrumpida.

Si a eso le sumamos un acabado interesante, una batería brutal y una cámara que sin ser la mejor es bastante versátil, es un equipo a considerar para quienes busquen algo barato y rendidor, sin sacrificar en diseño y que además sea novedoso.